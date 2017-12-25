محمد بن زايد يستقبل الطالبة المخترعة فاطمة الكعبي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في قصر البحر الطالبة المخترعة فاطمة علي الكعبي صاحبة مجموعة من الاختراعات العلمية المبتكرة.

وتعرف سموه من الطالبة على أهم الاختراعات التي قامت بإنجازها والتي بلغ مجموعها 12 إختراعا في مختلف المجالات وكان آخرها تصميم ” ربورت ” لا يزال في مرحلة التجربة بإمكانه الذهاب إلى المدرسة لحضور الدروس والتفاعل مع المعلم والبيئة المدرسية في حال لم يستطع الطالب حضور الحصص الدراسية.

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الجهود والحماس الذي أبدته فاطمة الكعبي في سبيل التميز والابداع.. معبرا سموه عن فخره واعتزازه بأبنائه الطلبة المتميزين والمبدعين الذين يعملون بجد وإجتهاد ويحققون إنجازات علمية من أجل خدمة وطنهم.

وقال سموه خلال حديثه للطالبة فاطمة أن دولة الامارات تعتمد على أمثالها من الطلبة المجتهدين الساعين لإثبات قدراتهم ومهاراتهم في مجال العلوم والإختراعات والبحوث المتقدمة.

من جانبها عبرت الطالبة عن سعادتها الغامرة بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..وقالت أن هذا اللقاء يحملها مسؤولية مضاعفة لمواصلة اجتهادها على طريق التميز والنجاح.

حضر اللقاء في مجلس سموه معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.