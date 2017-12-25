شاهد بالفيديو | تمساح يقفز على قارب مليء بالسياح و يثير رعبا

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادما يظهر فيه تمساح ضخم يقفز على قارب ممتلئ بالسياح. وقامت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية بنشر الفيديو على حسابها الشخصي على الفيسبوك .

ويظهر الفيديو تمساحا ضخما يتظاهر بالسكون، الأمر الذي طمأن السياح وسمح لهم بالاقتراب أكثر لتصويره. وفي لحظة، غافلهم التمساح وقفز على متن القارب، وصرخ الجميع من الرعب خوفًا من افتراسه لهم.

يذكر أن إحدى السائحات “تايلور هيندرلي” أخرجت هاتفها المحمول لتلتقط فيديو للتمساح دون أن تدري أن ذلك سيتحول لكابوس في مياه “فلوريدا”، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأذى وقفز التمساح لاحقًا في المياه، مغادرًا القارب.