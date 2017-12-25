شاهد بالصور | أجمل المنازل والشقق الصغيرة حول العالم

نتيجة الزيادة السكانية حول العالم، وتركيز الناس على العمل، يلجأ الكثيرون إلى الاكتفاء بمنازل وشقق صغيرة تلبي بالكاد لاحتياجاتهم.

غير أن التطور الكبير في فن التصميمات المعمارية سهلت من إمكانية العيش في هذه المنازل والشقق الصغيرة وجعلها أكثر استيعابا وأريحية للعيش فيها.

ورصد موقع “Architectural Digest” الأمريكي المختص بالمعمار، أن المنازل والشقق الصغير تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة لاسيما مع التقدم الكبير في التصميمات.

يلفت الموقع إلى أنه مع تقدم فن التصميم المعماري، فلم يعد الناس بحاجة للمنازل ذات المساحات الشاسعة، فأنت لست بحاجة إلى منزل أو شقة أكبر من 1119 قدم للعيش فيها.

ورصد الموقع المنازل الصغيرة والشقق ذات التصميمات الرائعة التي تبدو وكأنها واسعة بفضل التصميمات.