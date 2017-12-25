خاصيّة التعرّف على الوجه Face Unlock قادمة لهواتف “ون بلس 5”

أكّد “كارل بي” Carl Pei، أحد مؤسّسي شركة ون بلس الصينية، أن هواتف “ون بلس 5” ستحصل على خاصيّة التعرّف على الوجه Face Unlock في وقت لاحق دون تحديده.

ووفّرت الشركة هذه الخاصيّة في هواتفها الأخيرة، “ون بلس 5 تي” OnePlus 5T، وهي تعتمد على الكاميرا فقط وعلى نظام التشغيل، ولا تحتاج لمُستشعرات خاصّة مثل تلك المُستخدمة من قبل آبل في “آيفون إكس”.

ولم يُحدّد “بي” موعدًا لوصول الخاصيّة لهواتف “ون بلس 5″، لكنه ذكر أن المُستخدمين طالبوا بالحصول عليها ومن أجل ذلك تعمل الشركة في الوقت الراهن على توفيرها بأسرع وقت مُمكن.