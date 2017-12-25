أول تصريح لعمر هوساوي بعد التعادل مع الإمارات

وعن وصولهم للنقطة الرابعة ومواجهة عمان في المباراة المقبلة، قال: “طموحنا عندما جئنا للكويت الظفر بلقب البطولة، فنحن هنا لنرفع علم السعودية عالياً وتشريف بلادنا، لذلك نوعد الجماهير السعودية بتحقيق المطلوب منا في مباراة عمان”.
أكد نجم منتخب السعودية، المدافع عمر هوساوي، بعد انتهاء مواجهة “الأخضر” مع منتخب الإمارات بالتعادل السلبي، ضمن منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس “خليجي 23″، أنهم لعبوا ضد منتخب كبير، مشيراً إلى أن التعادل بين الفريقين عادل.
وقال هوساوي لقناة أبوظبي الرياضية، بعد انتهاء المباراة: “منتخب السعودية جيد.. طموحنا الفوز في كل المباريات.. التعادل عادل وأهم شي أن الجمهور استمتع بالمباراة”.
وأضاف: “المنتخب السعودي لا يوجد فيه فريق أول وثاني، فجميع اللاعبين موهوبين ومحترفين، لذلك فالقادم أفضل”.