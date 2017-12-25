أول تصريح لعمر هوساوي بعد التعادل مع الإمارات

بواسطة / بتاريخ 2017-12-25 في 8:53 م /
sabq2-600x55313
وأضاف: “المنتخب السعودي لا يوجد فيه فريق أول وثاني، فجميع اللاعبين موهوبين ومحترفين، لذلك فالقادم أفضل”.

وعن وصولهم للنقطة الرابعة ومواجهة عمان في المباراة المقبلة، قال: “طموحنا عندما جئنا للكويت الظفر بلقب البطولة، فنحن هنا لنرفع علم السعودية عالياً وتشريف بلادنا، لذلك نوعد الجماهير السعودية بتحقيق المطلوب منا في مباراة عمان”.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: