12 ساعة من العروض والخصومات في دبي اليوم

ودّعوا عام 2017 بتجربة تسوّق فريدة حيث تنطلق العروض والخصومات الّتي تصل لغاية %90 على ماركات وخدمات منوّعة وشاملة. تبدأ الخصومات عند الساعة 12:00 بعد الظهر يوم 26 ديسمبر لغاية 12:00 منتصف الليل.

المراكز التجارية الّتي توفّر متاجرها هذه الخصومات هي مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر المعيصم وسيتي سنتر البرشاء وسيتي سنتر الشندغة. سوف تتوفّر العروض الترفيهيّة الحيّة على مدار الـ 12 ساعة للزوّار إضافة إلى سحب على 50 ألف درهم تخوّل الرابح التسوّق في متاجر ماجد الفطيم خلال فترة مهرجان دبي للتسوّق. عند انفاق 300 درهم فقط خلال خصومات الـ 12 ساعة تحصلون على فرصة دخول السحب الّذي سوف يقام يوم 27 ديسمبر في مول الإمارات عند الساعة 12 منتصف الليل.

صلاحية العرض : 26 – 27 ديسمبر 2017