5 % ضريبة على وثائق التأمين الصادرة في 2017

ستة أيام تبقت على انتهاء العد التنازلي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقررة في الأول من يناير 2018، وبحسب مؤشر شركات التأمين؛ فإن عشرات الآلاف من وثائق التأمين الصادرة في 2017 ويسري مفعولها في 2018 سيتم استيفاء الضريبة عليها بالتزامن مع مطلع العام القادم.

ووفق ما أعلنته «الهيئة الاتحادية للضرائب»، فإن جميع وثائق التأمين الصادرة في 2017 كالتأمين على المركبات و الصحي أو أي منتجات تأمينية أخرى ويسري مفعولها حتى 2018 سيتم استيفاء ضريبة القيمة المضافة عليها بنسبة 5%، ولعل التأمين على المركبات سيعتلي صدارة أكثر المنتجات التأمينية ارتفاعاً في 2018.

ويتم استيفاء الضريبة بواقع 5% من حملة الوثائق إذا تضمنت عقودهم بنداً خاصاً يخول شركات التأمين بتحصيل الضريبة من قبل عملائها وبموافقة المؤمَن وتوقعيه، بينما إذا لم تتضمن عقود التامين المبرمة بين الشركات وحملة الوثائق أي بند خاص أو ملحق إضافي يخول الشركات تحصيل قيمة الضريبة من عملائها، ففي هذه الحالة تكون الشركات هي الجهة المسؤولة في دفع فروق أسعار الضريبة التي تطبق على الوثائق الصادرة في 2017 وتسري حتى 2018.