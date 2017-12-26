إلزام شركات تأجير الدراجات الهوائية في دبي بـ «التصاريح» قبل مزاولة النشاط

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلزام شركات تأجير الدراجات الهوائية بإصدار التصاريح قبل مزاولة النشاط.

وقال مدير إدارة الرقابة والتفتيش في الهيئة، محمد وليد نبهان لـ«الإمارات اليوم» إن الهيئة بدأت إلزام الشركات، بالاستناد إلى القرار رقم 47 لسنة 2017 الصادر من المجلس التنفيذي في يوليو الماضي، بشأن تنظيم أنشطة النقل والتأجير في الإمارة، التي من ضمنها تنظيم نشاط تأجير الدراجات الهوائية.

وعن عدد وأنواع المخالفات المسجلة منذ صدور القرار بحق سائقي الدراجات الهوائية أو المسؤولين عنها من جهات مؤجرة أو مشغلة، أفاد نبهان بأن الرقابة على الأفراد المزاولين لنشاط الدراجات الهوائية تندرج ضمن اختصاص شرطة دبي، فيما تتولى الهيئة تنظيم نشاط المؤسسات العاملة في تأجير وتشغيل الدراجات الهوائية.

وأضاف أنه لم يتم في السنوات الماضية تسجيل أية مخالفات من قبل مؤسسة الترخيص في الهيئة بخصوص مزاولة نشاط تأجير الدراجات الهوائية، بينما يتم حالياً إصدار التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط من قبل مؤسسة الترخيص.

وأشار إلى عدم تسجيل أية مخالفات بحق المؤسسات العاملة في النشاط منذ صدور القرار، مضيفاً أن المؤسسة بصدد وضع آلية لمراقبة مدى التزام الجهة المزاولة للنشاط بشروط التصريح، مثل الحصول على الموافقة المسبقة لمزاولة النشاط، والحصول على التصاريح اللازمة لمزاولة النشاط، وكذلك الحصول على الموافقة في حال التنازل عن التصريح للغير أو التصرف به بأي شكل من الأشكال، إضافة إلى استخدام المواقف والأماكن المعتمدة من الهيئة والجهات المختصة بالإمارة عند مزاولة النشاط، وكذلك الالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بمزاولة النشاط والصادرة عن الهيئة.

وعدد نبهان مجموعة أخرى من الشروط الواجب الالتزام بها من قبل المؤسسات العاملة في نشاط تأجير الدراجات الهوائية، مثل التعاون مع مؤسسة الترخيص، ومدها بالمعلومات والبيانات والمستندات التي تطلبها، والالتزام باللوائح والقرارات والتعليمات المتعلقة بالسير والسلامة المرورية، أو بالصحة والسلامة العامة والبيئة، إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الفنية للدراجة، والتي تحددها اللائحة التنفيذية للقرار، وكذلك الالتزام بإخطار مؤسسة الترخيص عند الرغبة في التوقف المؤقت عن ممارسة النشاط، وذلك قبل 60 يوماً من التاريخ المحدد للتوقف، على ألا تزيد مدته على سنة واحدة، يجوز تمديدها بناء على موافقة مؤسسة الترخيص.

وكانت الهيئة نفذت مسارات للدراجات الهوائية خلال السنوات الماضية، بطول 218 كيلومتراً، شملت العديد من المناطق، مثل سيح السلم، وباب الشمس، وشارع القدرة، وقناة دبي المائية، وشارع جميرا، وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشارع المنخول، إضافة إلى المشروع الذي تنفذه الهيئة حالياً في مناطق مشرف ومردف والخوانيج بطول 32 كيلومتراً، بكلفة 67 مليون درهم، والذي يتوقع الانتهاء من تنفيذه في نوفمبر المقبل.