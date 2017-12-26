إطلاق مسح وطني لعيون الطلبة على مستوى الدولة

تعتزم اللجنة الوطنية الإماراتية للحق في الإبصار إطلاق مسح وطني في جميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة للكشف المبكر عن أمراض العيون عند الأطفال بالتعاون مع الجهات الصحية في الدولة.

وأفادت «الرؤية» رئيسة اللجنة ورئيسة قسم العيون في مستشفى القاسمي والكويتي الدكتورة فاطمة الأميري بأن المسح سيشمل الطلبة منذ سن الحضانة حتى الـ 16 عاماً.

وأشارت إلى ارتفاع عدد حالات أمراض العيون لدى الأطفال في الأعوام الأخيرة، نتيجة الإجهاد الناتج عن إدمان استخدام الأجهزة الإلكترونية اللوحية.

وأوضحت أن المسح الذي ستنفذه اللجنة بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وهيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، وشعبة الإمارات لطب العيون سيبدأ عام 2018 عبر كاميرات متطورة، إضافة إلى تقنيات تشخيص أخرى، بمساعدة الممرضين في المدارس بعد تأهيلهم لاستخدام أجهزة الفحص.

وأردفت الأميري أن الفحص سيكون دورياً كل ستة أشهر للأطفال لكشف أي مشكلة صحية في هذا التخصص وعلاجها منذ بداياتها، ولا سيما حالات كسل العين، والتي في حال أُهملت يصعب علاجها عند التقدم بالسن.

كما يستهدف المسح توفير إحصاءات دقيقة على مستوى الدولة، لأبرز مشاكل العيون التي يعاني منها الأطفال، ونسبتها ومدى انتشارها، وتحديد أسبابها الرئيسة بهدف المساعدة في وضع خطط وقائية وتشخيصية مبكرة تحد من انتشارها على المدى الطويل.

وأبانت أن أبرز أمراض العيون التي يستهدفها المسح تشمل العيوب الانكسارية، ضعف النظر سواء طول أو قصر، الحول، الانسداد في الجفن، المياه البيضاء، وكسل العين.

وأشارت في هذا السياق إلى استقبال مستشفيات الدولة الكثير من الحالات لأطفال بعمر عشرة أعوام أو أكثر يعانون من كسل في العين وعيوب انكسارية نتيجة إهمال الأهل للكشف المكبر لتشخيص وعلاج الحالة مبكراً.