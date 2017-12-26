بالصور.. بركان يقذف عموداً من الرماد إلى ارتفاع 7 كلم

بواسطة / بتاريخ 2017-12-26 في 9:10 ص /
sabq2-600x55313

قذف بركان “شيفيلوش” الواقع في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، عموداً من الرماد يبلغ ارتفاعه 7 كيلومترات.

وقال ناطق باسم الإدارة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في فرع كامتشاتكا لوكالة “سبوتنيك” إن “بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، قذف بركان شيفيلوش من الرماد، وفقا للبيانات الزلزالية، سيصل لارتفاع 7 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر”.

فيما صرح ناطق باسم وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا، إنه لم تسجل حالات تساقط الرماد في مدن وقرى المنطقة.

يذكر أن أرتفاع بركان شيفيلوش  يبلغ 3283 مترا. ويبعد عنه أقرب القرى المأهولة بالسكان 45 كيلومترا. يشهد البركان نشاطاً منذ عام 2009، ويسجل العلماء من وقت إلى آخر انفجارات تنجم عن قذف الحمم البركانية إلى ارتفاع 100 — 200 متر.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: