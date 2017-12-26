بالصور.. بركان يقذف عموداً من الرماد إلى ارتفاع 7 كلم

وقال ناطق باسم الإدارة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في فرع كامتشاتكا لوكالة “سبوتنيك” إن “بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، قذف بركان شيفيلوش من الرماد، وفقا للبيانات الزلزالية، سيصل لارتفاع 7 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر”.

فيما صرح ناطق باسم وزارة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا، إنه لم تسجل حالات تساقط الرماد في مدن وقرى المنطقة.

يذكر أن أرتفاع بركان شيفيلوش يبلغ 3283 مترا. ويبعد عنه أقرب القرى المأهولة بالسكان 45 كيلومترا. يشهد البركان نشاطاً منذ عام 2009، ويسجل العلماء من وقت إلى آخر انفجارات تنجم عن قذف الحمم البركانية إلى ارتفاع 100 — 200 متر.