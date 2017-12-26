كشف صحيفة “ديلي ستار” البريطانية نقلاً عن فريق “ستار سبورت” الذي يهتم بأرقام لاعبي جميع الرياضات، عن أفضل 50 لاعباً في العالم خلال عام 2017.

وشهد عام 2017 تألق الكثير من اللاعبين بالإضافة إلى إرتفاع وإنخفاض مستوى عدة أندية، وحصول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الخاسمة.

ووفقاً لما ورد عن فريق “ستار سبورت”، فأن التقرير يكشف عن أفضل 50 لاعباً في العالم خلال عام 2017 من 18 نادياً مختلفاً، وذلك بما قدمه اللاعب من أرقام وأداء.

إليكم أفضل 50 لاعباَ في العالم خلال عام 2017:

1-كريستيانو رونالدو “ريال مدريد”

2-ليونيل ميسي “برشلونة”

3-نيمار دا سيلفا “باريس سان جيرمان”

4-نجولو كانتي “تشيلسي”

5-هاري كين “توتنهام”

6-إدين هازارد “تشيلسي”

7-دافيد دي خيا “مانشستر يونايتد”

8-كيفين دي بروين “مانشستر سيتي”

9-كيليان مبابي “باريس سان جيرمان”

10-سيرجيو راموس “ريال مدريد”

11-روبرتو ليفاندوفيسكي “بايرن ميونيخ”

12-توني كروس “ريال مدريد”

13-جينالويجي بوفون “يوفنتوس”

14-لوكا مودريتش “ريال مدريد”

15-محمد صلاح “ليفربول”

16-أنطوان جريزمان “أتلتيكو مدريد”

17-ليوناردو بونوتشي “ميلان”

18-باولو ديبالا “يوفنتوس”

19-لويس سواريز “برشلونة”

20-فيليب كوتينيو “ليفربول”

21-سيزار ازبيليكويتا “تشيلسي”

22-بول بوجبا “مانشستر يونايتد”

23-مارسيلو “ريال مدريد”

24-دافيد سيلفا “مانشستر سيتي”

25-أدينسون كافاني “باريس سان جيرمان”

26-مانويل نوير “بايرن ميونيخ”

27-درايس ميرتينيز “نابولي”

28-إيسكو “ريال مدريد”

29-رياض محرز “ليستر سيتي”

30-سيرجيو أجويرو “مانشستر سيتي”

31-ماورو إيكاردي “إنتر ميلان”

32-ألكسيس سانشيز “أرسنال”

33-أوباميانج “بوروسيا دورتموند”

34-جاريث بيل “ريال مدريد”

35-جيمي فاردي “ليستر سيتي”

36-داني ألفيس “باريس سان جيرمان”

37-ماتس هومليس “بايرن ميونيخ”

38-تيبو كورتوا “تشيلسي”

39-نيمانيا ماتيتش “مانشستر يونايتد”

40-كريستيان إريكسن “توتنهام”

41-داني كارفخال “ريال مدريد”

42-كاسبر شمايكل “ليستر سيتي”

43-كاسيميرو “ريال مدريد”

44-روميلو لوكاكو “مانشستر يونايتد”

45-أرتورو فيدال “بايرن ميونيخ”

46-دالي ألي “توتنهام”

47-رحيم ستيرلينج “مانشستر سيتي”

48-ماركو فيراتي “باريس سان جيرمان”

49-ماركوس ألونسو “تشيلسي”

50-أنطونيو فالنسيا “مانشستر يونايتد”