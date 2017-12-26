نجاح عملية جراحية معقدة لطفل بعمر السنة يعاني من عيوب خَلقية وراثية

نجح أطباء في مستشفى زليخة دبي، بإجراء عدد من العمليات الجراحية المعقدة لمعالجة عيوب خَلقية وراثية لدى الطفل “اودريك توفيق اوبسيبو ميسياس” البالغ من العمر عاماً واحداً، والذي جاءت به عائلته من الفلبين خصيصاً لهذا الغرض على أمل منحه فرصةً وأملاً جديدين ليتمتع بحياة طبيعية وصحية.

وأشرف على العمليات الجراحية المتقدمة الدكتور صلاح الغوطي، أخصائي الأطفال وجراحة عظام الأطفال في مستشفى زليخة، حيث تولى حال دخول الطفل إلى المستشفى عملية الاستقصاءات اللازمة لتحديد مدى خطورة الحالة التي يعاني منها، وليجري بعدها ثلاث عمليات منفصلة لمعالجة تلك العيوب الحادة التي تؤثر على تطور الأعضاء التناسلية، شملت إصلاح الإحليل السفلي وإصلاح تقوس العضو الذكري الخلقي ورأب الإحليل، كما من المقرر أن يخضع الطفل لعملية جراحية ترميمية أخرى خلال 6 أشهر.

وبهذا الصدد، قال الدكتور الغوطي: “عندما وصل والدا الطفل إلى دولة الإمارات، كانا يحملان أملاً ضعيفاً بشفاء طفلهم، وذلك لكون الأطباء الذين استشاروهم سابقاً قد أخبروهم بأن هذه العيوب غير قابلة للمعالجة. ولكن بعد فحصنا للطفل، تأكدنا من إمكانية إجراء هذه العمليات الجراحية ومساعدة الطفل على عيش حياة طبيعية وصحية في المستقبل.

وأضاف: “إن مثل هذه العمليات الجراحية المعقدة والخطيرة بطبيعة الحال تحتاج لجهود مختصين من ذوي الخبرات الكبيرة، إلى جانب أفضل مستويات والرعاية والعناية بجميع التفاصيل، ولا بد من الإشادة هنا بجهود كامل الفريق الطبي في مستشفى زليخة للدعم الكبير الذي قدموه في سبيل إنجاح هذه العمليات الجراحية المعقدة، مع تمنياتنا للطفل بالشفاء العاجل”.

وقالت شيرلين اوبيسبو والدة الطفل اودريك: “نجح الفريق الطبي في مستشفى زليخة في إنجاز ما بدى مستحيلاً سابقاً، خاصةً مع فقداننا الأمل بإمكانية تمتع طفلنا بحياة طبيعية. وقدم المستشفى مستويات متميزة من الرعاية والمهنية، كما عملوا على إطلاعنا على كافة التفاصيل خلال سير العمليات، لذا نقف عاجزين عن التعبير عن مدى شكرنا وامتناننا للعمل المذهل الذي قام به الدكتور الغوطي والفريق الطبي في مستشفى زليخة”.