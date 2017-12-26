“دو” تخصص نموذج الكتروني للحصول على أرقام التسجيل الضريبي الخاصة بالمؤسسات

في خطوة سابقة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات، أطلقت دو، مزود خدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، نموذج بسيط للحصول على أرقام التسجيل الضريبي الخاصة بعملائها من المؤسسات بحسب توجيهات الهيئة الاتحادية للضرائب، وستتم هذه عملية تسجيل الرقم الضريبي، بهدف تمكين العملاء من المؤسسات والجهات الحكومية التصريح عن الضرائب التي دفعوها في فواتير دو وبالتالي إمكانية استردادها مباشرة من الحكومة بما يتماشى مع لوائح القانون الضريبي الجديد بدولة الإمارات.

وكانت دو قد بدأت منذ الشهر الماضي بالتواصل مع عملائها بشكل مباشر لتوضيح الآلية التي سيتم فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدماتها ومنتجاتها. وبالإضافة إلى هذه الجهود، سيسهم نموذج التسجيل الجديد الذي أطلقته الشركة بتعزيز فهم العملاء ومعرفتهم عبر جمع المعلومات اللازمة منهم رقمياً بواسطة بوابة إلكترونية تم تصميمها لتبسيط عملية تسليم ارقام التسجيل الضريبية الخاصة بالشركات.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة : ” نسعى من خلال هذه الجهود إلى تعزيز مستوى شفافيتنا في التعامل مع عملائنا وضمان حصولهم على صورة كاملة حول قانون ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها بشكل رسمي بداية العام. ومن خلال إطلاق عملية بسيطة وسلسة لمساعدة عملائنا من المؤسسات على تقديم أرقام التسجيل الضريبية الخاصة بهم، نحن نهدف إلى توفير طريقة مبتكرة ومريحة لتعزيز وعي وفهم العملاء فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة بما ينسجم مع توجيهات الحكومة بما يعزز ثقة العملاء وشعورهم بالبقاء مطلعين على كل ما يرتبط بهذه الضريبة”.

ويمكن لعملاء دو من خلال هذه العملية البسيطة أن يزودوا الشركة برقم التسجيل الضريبي الخاص بهم والصادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب مع تفاصيل أخرى من خلال نموذج ويب مخصص لضريبة القيمة المضافة على موقع دو. وسيُطلب من العملاء تقديم اسم الشركة واسم جهة الاتصال ورقم الهاتف ورقم/رمز حساب دو إضافة إلى رقم التسجيل الضريبي الخاص بهم من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب، كما سيطلب من العملاء تحميل نسخ رقمية من شهادة التسجيل الضريبي والهوية الإماراتية وأحدث فواتير دو الخاصة بهم. وسيتم مراجعة جميع المعلومات المقدمة من قبل فريق متخصص في دو، حيث سيتم التحقق من الوثائق وإدخالها إلى نظام دو وإرسال المعلومات النهائية للعملاء. وفي حال تم رفض المستندات أو لم يتم التأكد من صحتها، سيقوم فريق دو بالاتصال بالعملاء لتصحيح أي أخطاء.

وأضاف الحساوي “إن ضريبة القيمة المضافة هي بمثابة حجر أساس لبناء مستقبل أكثر اشراقاً لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونسعى إلى ضمان تقديم عملائنا المعلومات المتعلقة بالضريبة من خلال عملية بسيطة وسهلة. ونحن ملتزمون بمواصلة تعزيز سعادة عملائنا ورضاهم بالحلول والخدمات التي نقدمها “.

واعتباراً من 1 يناير 2018، سيتم تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على معظم المنتجات والخدمات التجارية بدولة الإمارات بما في ذلك منتجات وخدمات الاتصال التي تقدمها دو. وتعمل شركة دو على شمان مستوى عالٍ من الشفافية والوضوح في التعامل مع عملائها وضمان انتقالهم بشكل سلس إلى النظام الضريبي الجديد.