جراحة نادرة لإخراج “توأم” من بطن طفل

وأعلن مستشفى “أبو الريش” في مصر، أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور جمال التاجي، نجح في استخراج الجنينين من بطن الطفل الذي يبلغ من العمر عامين.وتحدث تلك الحالة النادرة نتيجة تكوين توأم داخل جسد الأم وبدلا من الالتصاق بجدار الرحم تكون داخل الطفل.

وأشار الفريق الطبي، إلى أن التوأم الطفيلي كان على على هيئة ورم خلف المعدة تم إزالته بنجاح، ويبلغ وزنه كيلو جرامين.

وأكد الفريق الطبي أن الحالة الصحية للطفل الذي خضع للجراحة بخير، حيث يتماثل للشفاء التام.