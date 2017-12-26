قرد يتسبب في إصابة سائح بالشلل!

وأصيب جيف هيلم بالشلل، عقب سقوطه من ارتفاع 33 قدما في بالي، أثناء مطاردته لقرد قام بسرقة قبعة البيسبول المفضلة لديه.ووفقا لصحيفة “ذا صن”، أكدت ابنة جيف أن والدها أحب القبعة كثيرا، لهذا طارد القرد لاستعادتها.

وبدأت أسرة جيف في جمع التبرعات لنقله من بالي إلى كوالالمبور، من أجل الحصول على رعاية طبية أفضل، حيث تمكنت الأسرة من جمع نحو 35 ألف جنيه إسترليني.

ودخل جيف في غيبوبة قبل أن يستفيق منها، ويعاني الآن من الالتهاب الرئوي الناتج عن شلله.

ويحتاج جيف إلى الخضوع للعلاج لمدة ثلاثة أشهر لاستعادة القدرة على تحريك أطرافه، وأكثر من عام للمشي مجددا.

يذكر أن جيف في النهاية نجح في استعادة قبعته التي دفع ثمنها غاليا.