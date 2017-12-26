«مدني عجمان» يسيطر على حريق مطبعة بالجرف الصناعية

تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان من السيطرة على حادث حريق مطبعة، في الجرف الصناعية بدون تسجيل إصابات بشرية.

وأفاد العميد محمد علي جميرا مدير إدارة المراكز، أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 12:12 دقيقة يفيد بوجود حريق في منطقة الجرف الصناعية، وعلى فور هرعت فرق الإطفاء والتدخل السريع موقع الحادث، وتم إخلاء المبنى من العاملين، وتمت السيرة على الحاث في الساعة 12:47.

وأكد جميرا أنه لاتوجد أي إصابات وصنف الحادث أنه متوسط فيما شارك في عمليات المكافحة مركز الجرف باعتباره مركز الاختصاص ومركز الإدارة، لافتاً إلى أنه تم تسليم موقع الحريق لشرطة عجمان لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وطالب جميرا أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام باشتراطات السلامة والوقاية من الحرائق، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.