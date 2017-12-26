شرطة عجمان تقبض على آسيوي احتال لسرقة مبلغ من محل هواتف متحركة

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخص من الجنسية الآسيوية احتال على بائع في محل هواتف متحركة وسرق منه مبلغ بقيمة 430 درهم.

وصرح الرائد محمد يافور الغفلي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية حول تفاصيل الواقعة بورود بلاغ من صاحب محل للهواتف المتحركة يفيد بدخول شخص آسيوي الجنسية احتال لسرقة المال بعد أن طلب شراء هاتف متحرك يقدر بمبلغ ( 70 درهم) وقام بإعطائه مبلغ (500 درهم)، وعندما قام صاحب المحل بإرجاع المبلغ المتبقي (430) درهم أخبره بعدم رغبته بشراء الهاتف المحمول، فقام صاحب المحل باعادة مبلغ (500 درهم ) واستلم الهاتف، فقام المتهم بأخذ المبلغ (500 درهم) بالإضافة إلى المبلغ الأول (430 درهم ) وفر هارباً من المحل.

وعلى إثره تم تشكيل فريق عمل للقبض على المتهم، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تم التعرف على مواصفات المركبة التي استخدمها وتبين انها متواجدة في إمارة دبي، وبالتنسيق مع شرطة دبي تم العثور على المركبة متوقفة بدون تواجد المتهم، وبالتحري عنه تمكنت الشرطة من تحديد موقعه وتم ضبطه في منطقة الحليو بعجمان، وبسؤاله المتهم (م.ا.م آسيوي) اعترف بارتكابه لجريمة السرقة، وتم استرداد المبلغ المسروق، وعليه تم تحويل المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة.

وأشاد نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهم، داعياً أصحاب المحلات التجارية إلى الحذر والانتباه أثناء البيع والشراء وتسليم المبالغ المالية تفادياً للتعرض للسرقة بمثل هذه الحيل، وعدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.