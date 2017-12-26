طيران الإمارات تنشر إنجازات الشيخ زايد في الأجواء

تعرض طيران الإمارات خلال عام 2018 مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لعملائها من مختلف الجنسيات، وذلك احتفالاً بـ”عام زايد” بمناسبة مرور 100 عام على مولد الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسوف تنشر طيران الإمارات إنجازات الشيخ زايد على صفحات “الأجواء المفتوحة”، مجلتها الشهرية في الأجواء.

وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله) قد أعلن أن 2018 سيكون عام زايد بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الأب المؤسس وتكريماً لدوره في تأسيس الاتحاد وإنجازاته على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وسوف يظهر على صفحات المجلة طوال عام 2018 باقة من الصور والمقالات عن المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه، مع إلقاء الضوء على دوره في تأسيس الاتحاد ومكانته على المستويين الإقليمي والعالمي. وسوف تحتوي كل مقالة على إرشادات للقراء حول أفضل السبل لاستكشاف المنطقة ومعرفة كيف تحولت رؤية الشيخ زايد إلى واقع حقيقي على الأرض.

كما زيّنت طيران الإمارات الهياكل الخارجية لعشر من طائراتها (خمس طائرات A380 وخمس طائرات 777) بملصقات ضخمة بصورة للمغفور له الشيخ زايد. وسوف تخدم هذه الطائرات محطات كثيرة عبر شبكة خطوط الناقلة طوال عام 2018. وهذه هي المرة الأولى التي تضع فيها طيران الإمارات ملصقاً لشخصية تاريخية مرموقة على طائراتها.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: “كرّس المغفور له الشيخ زايد حياته لبناء دولة مزدهرة، ونحن فخورون بالاحتفال بتراثه العظيم وتكريم ذكراه العطرة. فقد ترك الشيخ زايد أثراً لا يُمحى على وطننا، ونحن نفخر بالمساهمة في الاحتفال بذكراه من خلال نشر رسالته في الإلهام والتفاني والقيادة عبر العالم”.

وتتوفر مجلة “الأجواء المفتوحة”، التي تصدرها “موتيفيت للنشر”، بطبعتيها العربية والإنجليزية لنحو 5 ملايين راكب يسافرون شهرياً على رحلات طيران الإمارات عبر قارات العالم الست.