خليجي ينتحل صفة رجل أمن ويهتك عرض آسيوية بعد خطفها

أحالت نيابة دبي خليجي (31 عام) الى محكمة الجنايات لارتكابه جنايتي الخطف وهتك العرض بالإكراه.

وفي التفاصيل كشفت النيابة أن المتهم خطف زائرة آسيوية (24 عام) بطريق الحيلة مدعياً انه شرطي بعد أن عرض عليها بطاقة بها صورته وطلب منها الصعود في السيارة التي كانت بحوزته وقام بتفتيشها داخل السيارة ثم هتك عرضها بعد أن تحسس جسدها وإجبارها على القيام بأفعال خادشة للحياء.

وقالت المجني عليها إنها حضرت الى الدولة بتأشيرة زيارة وقامت بالسكن في منزل عمتها في منطقة الراشدية وأثناء خروجها صباحا لرمي القمامة حضر اليها المتهم بواسطة سيارة كان يقودها وأخبرها باللغة الانجليزية انه شرطي طالبا منها الصعود الى السيارة ثم أخذها الى منطقة صحراوية وأوقف السيارة وأخبرها أنه سيقوم بتفتيشها وقام بنزع ملابسها عن جسدها وفعل امور خادشة للحياء بها الا انها قاومته وحاولت الهروب من السيارة فلم تستطع لإغلاق المتهم الابواب وقامت بركله برجليها وضربه وعند بكائها قام بإعادتها الى سكنها عارضا عليها المال فرفضت وبعدها اخبرت عمتها بالواقعة وفتحوا بلاغاً ضد المتهم في مركز الشرطة وبعد فترة استدعت الشرطة المجني عليها وتعرفت على المتهم في طابور تشخيص.