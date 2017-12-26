سيارة مرسيدس- مايباخ بولمان الجديدة تصل الإمارات

أعلنت شركة الإمارات للسيارات الوكيل الحصري والمعتمد لمرسيدس- بنز في إمارة أبوظبي، اليوم عن وصول سيارة مرسيدس- مايباخ بولمان الجديدة إلى صالاتها في الدولة، والتي تجمع بين الأداء الفائق لمحرك السيارة مع أقصى درجات الراحة والمساحة الواسعة لينعم الركاب برحلة هانئة ومريحة.

تتمتع سيارات مايباخ بتاريخ عريق من التصميم والتطوير المستمر للمركبات الفاخرة ذات المواصفات الحصرية لتمنح تجربة تنقل من الدرجة الأولى، واليوم تصدر الشركة أحدث إصداراتها التي تحمل علامة بولمان لتحتل مرتبة الصدارة عالمياً كعادتها.

وقد تألقت مايباخ بتحطيمها كل التوقعات من حيث مستوى التميز الحصري والفخامة الرفيعة التي تقدمها للعملاء في الشرق الأوسط، وذلك من خلال محيط متكامل من وسائل الراحة المرافقة والمزودة بأرقى معايير الجودة. والتصميم الداخلي الذي يجسد الترف والفخامة في أروع صورهما مما يعطي إحساساً لا مثيل له بالتفرُّد.

تتوفر سيارة مرسيدس-“مايباخ” الجديدة من طراز بولمان والتي تتمتع بأرقى مقاييس الأمن والسلامة والأناقة والأداء القوي في صالات عرض شركة الإمارات للسيارات، ويبلغ وزن السيارة 5.6 طن، وتصل سرعتها القصوى 160 كم في الساعة وذلك بفضل سعة محرك السيارةV-12 المزود بتيربو ثنائي.

ويتميز الطراز الجديد من مرسيدس-بنز مايباخ، تلك السيارة التي عاصرت الكثير من الحكومات ورؤساء الدول وأفراد العائلات الملكية في جميع أنحاء العالم، بحجمها الواسع الذي يدل بأناقته على مستوى الرفاه والمساحة المريحة التي توفرها للركاب. ويشكل طول سيارة مايباخ بولمان الجديدة البالغ 6.5 متر عنصر جذب وفخامة، وتوفر من الداخل مساحة واسعة جداً تمنح ركابها المجال للحركة، كما أن مقصورة السيارة الواسعة قابلة لاستضافة منصة لتقديم المشروبات المنعشة.

ومن أهم ما يميز هذه السيارة الليموزين أنها تحتوي على حجرة منفصلة خاصة بالسائق، بالإضافة إلى أربعة مقاعد متقابلة للركاب من كبار الشخصيات. ويتميز الإصدار الجديد بالمسافات المريحة بين المقاعد والمسافة الإضافية لراحة الرأس، حيث رفع المصممين سقف السيارة بمعدل 100 مل متر، كي تمنح الركاب مساحة واسعة لحركة الرأس ولتتيح لهم المزيد من الراحة عند ركوب السيارة والخروج منها. ويمكن تعديل مستوى ارتفاع وانحناء المقاعد بما يتناسب مع راحة الراكب. ويمكن أيضاً تعديل زاوية مسند الظهر إلى 43.5 كحد أقصى. ويستطيع الراكب تحويل مساحة الجلوس إلى مكتب بسيط للعمل.

يضمن التصميم الداخلي لسيارة مايباخ بولمان الجديدة راحة الركاب، ويتمسك هيكلها بأرقى معايير الجودة والأناقة التي اشتهرت بها هذه العلامة التجارية في المنطقة وباقي أنحاء العالم. وقد تم تزويد جميع الأجزاء الداخلية من السيارة بأفخم أنواع الجلود.

وكما هو متوقع من سيارة تحمل علامة مايباخ، توفر السيارة للراكب شاشة علوية مزودة بثلاثة شاشات رقمية، لتعرض على الراكب درجة الحرارة الخارجية ومعدل سرعة القيادة والوقت. ويجمع نظام القيادة الذكية من مرسيدس-مايباخ بين أنظمة المساعدة المطورة بدرجة عالية، ويعمل نظام ضبط مسافة الأمان ونظام مساعد التوجيه النشط Active Steer Assist على توفير الدعم للسائق وقدر أكبر من الراحة للاحتفاظ بمسافة آمنة وتوجيه آمن. وتبين قائمة “الرسومات المساعدة” الخاصة للوحة عدادات السيارة للسائق في نظرة واحدة وظائف المساعدة التي اختارها والمواقف التي تستجيب لها الأنظمة في الوقت الحالي، كما تزوده الأيقونات التي لا مثيل لها بالمعلومات المعروضة على شاشة العرض الرئيسية أيضاً. ويتم التحكم في جميع الوظائف من عجلة القيادة.

وفي تصريح له قال كريس إدواردز، المدير العام لدى شركة الإمارات: “تمثل سيارة مرسيدس-مايباخ بولمان ذروة السيارات الفاخرة لما تتمتع به هذه الفئة من فخامة وأناقة. كما أنها تتمتع بمساحة تضمن حصول الراكب على أعلى درجات الراحة، ويشكل تصميمها تجسيداً حياً لأرقى معايير الفخامة بالنسبة لسيارات الليموزين الفارهة.”

وأضاف بقوله: “تضمن السيارة الجديدة راحة ومتعة الركاب خلال الرحلة، وتتمتع كذلك بمستوى أداء فائق يتماشى مع فخامة تصميم المركبة المتكامل. وتدل شعبيتها على قدرة هذه السيارة في تلبية متطلبات واحتياجات العملاء من كبار الشخصيات في جميع أنحاء العالم.”

وفي ختام كلمته قال: “نحن سعداء في شركة الإمارات للسيارات بالكشف عن السيارة الجديدة من مرسيدس-مايباخ بولمان لعملائنا في إمارة أبوظبي.”

وكان الدكتور بي أر شيتي، المؤسس والرئيس غير التنفيذي لمستشفيات ان ام سي ومقرها في أبوظبي، والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للصرافة، أحد أوائل المشتريين لسيارة مرسيدس-بنز مايباخ بولمان بعد الكشف عن السيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي هذه المناسبة صرح الدكتور شيتي: “لقد جذبني تصميم سيارة مرسيدس-بنز مايباخ بولمان منذ اللحظة الأولى، وأذهلني تصميمها الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى مستوى الفخامة والراحة والأمن الذي توفره، خصوصاً بعدما تجولت بها في جميع انحاء الإمارات الرائعة”.

وأضاف عن السيارة الجديدة: “تشتهر مرسيدس-مايباخ بمستوى الرقي الذي تقدمه، فهي تجمع بين الأداء الاستثنائي والتكنولوجيا المتطورة وتضمن توفير أعلى درجات الراحة للركاب. ويعتبر إصدار طراز “بولمان” الجديد تطور طبيعي لهذا الإرث العريق لهذه العلامة التجارية الفاخرة، وأنا على يقين بأنه لا يوجد لديها مثيل على الطرقات.”

واختتم كلمته بقوله: “يمكن لسيارة سيارة مرسيدس-مايباخ بولمان أن تتحول إلى مكتب للعمل، مما يوفر للراكب المساحة الكافية والملحقات اللازمة لإتمام العمل بأفضل طريقة أثناء استخدامها، وتوفر بنفس الوقت راحة مطلقة نظراً للمستوى الرفيع والراقي الذي تتمتع فيه السيارة.