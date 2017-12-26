مقتل 3 جنود باكستانيين بنيران الجيش الهندي

قتل 3 جنود باكستانيين بنيران للجيش الهندي على الجزء الخاضع لباكستان من إقليم كشمير المعروف باسم “ولاية كشمير الحرة”.

وقال بيان صادر عن الجيش الباكستاني، الثلاثاء، إن جنوداً في الجيش الهندي انتهكوا هدنة وقف إطلاق النار من خلال الهجوم على منطقة “روخ شكري” التابعة لولاية كشمير الحرة.

وأضاف البيان أن نيران العسكريين الهنود أسفرت عن مقتل 3 جنود باكستانيين، واصابة آخر بجروح.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام هندية أن 10 جنود من الجيش الهندي اجتازوا الحدود، وهاجموا مخفراً تابعاً للجيش الباكستاني، وأن الهجوم أسفر عن مقتل 3 جنود باكستانيين.

والسبت الماضي، قتل 4 عسكريين هنود، بينهم ضابط، بقصف باكستاني على الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير، والمعروف باسم “جامو وكشمير”، حسب ما أعلنته وزارة الدفاع الهندية.

ويشهد الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير وجود جماعات مقاومة تكافح منذ 1989 ضد ما تعتبره “احتلالا” هنديا لمناطقها.

ويطالب الكشميريون بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947، واقتسام الهند وباكستان الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب في أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، حسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.