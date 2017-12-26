روسيا تعلن بدء التأسيس لوجود دائم في قاعدتيها الجويتين في سوريا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن بلاده بدأت بتشكيل مجموعة قوات دائمة في قاعدتي طرطوس وحميميم بسوريا.

وقال شويغو، في اجتماع بوزارة الدفاع اليوم الثلاثاء، إن “القائد العام للقوات المسلحة الروسية، صدق الأسبوع الماضي على هيكل وقوام كوادر القاعدتين الأساسيتين في طرطوس وحميميم، لافتًا إلى البدء بتشكيل مجموعة قوات دائمة هناك.

وأشار وزير الدفاع، إلى أن العملية العسكرية في سوريا لمحاربة المسلحين، هي “إحدى المهام الرئيسية التي كانت تقوم بها القوات المسلحة في عام 2017، وخاصة القوات الجوية الفضائية والشرطة العسكرية

وقوات مشاة البحرية ووحدات الطيران بدون طيارين والأسطول، أي جميع القوات التي شاركت في العملية بشكل أو بآخر”.

يشار الى أن مجموعة من سفن الأسطول البحري الحربي الروسي، تعمل في البحر الأبيض المتوسط، وتضم 10 سفن وغواصات، فضلا عن صواريخ “كاليبر” التي أطلقت على مواقع في سوريا. وكان مجلس الاتحاد الروسي قد صادق اليوم، على قانون حول إبرام الاتفاقية مع النظام في سوريا بشأن توسيع قاعدة حميميم الروسية.