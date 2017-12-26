بالفيديو.. إنقاذ سلحفاة بحرية خضراء بطول 125 سم في أبوظبي

بواسطة / بتاريخ 2017-12-26 في 2:27 م /
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إنقاذ سلحفاة بحرية خضراء بطول 125 سم مصابة في الهياكل البحرية بمحطة براكة للطاقة النووية بعد رصدها من شركة نواة للطاقة واتخاذ الإجراءات اللازمة وتواصلها مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية التابعة لهيئة البيئة – أبوظبي لأخذ السلحفاة والمباشرة بعلاجها

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