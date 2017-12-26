تنفيذ حكم الاعدام شنقا في 15 شخصا مدانين بارتكاب “اعمال ارهابية” في مصر

نفذت السلطات المصرية صباح الثلاثاء حكم الاعدام شنقا في 15 شخصا مدانين بارتكاب “اعمال ارهابية”، بحسب ما قال ثلاثة مسؤولين.

وتم تنفيذ حكم الاعدام في سجني برج العرب ووادي النظرون حيث كان الرجال ال 15 محبوسين منذ ادانتهم بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء حيث ينفذ ارهابيون اعتداءات منذ العام 2013، وفق المصادر نفسها.

وقال المسؤولون ان الاشخاص ال 15 صدرت ضدهم احكام بالاعدام من محاكم عسكرية.

ويأتي تنفيذ حكم الاعدام بعد اسبوع من هجوم بصاروخ شنه تنظيم داعش على مروحية تابعة للجيش في مطار العريش بشمال سيناء اثناء قيام وزيري الدفاع والخارجية بزيارة للمنطقة.

ولم يصب اي من الوزيرين بأذى ولكن ضابط جيش من العاملين مع وزير الدفاع وقائد المروحية استشهدا جراء الهجوم.

واستشهد مئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات تبنى معظمها الفرع المصري لتنظيم داعش في شمال سيناء.