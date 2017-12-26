1.4 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 422 مليون درهم في “ند الشبا”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1.4 مليار درهم

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 176 مبايعة بقيمة 900 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضى بقيمة 700 مليون درهم و 158 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 200 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 422 مليون درهم فى منطقة ند الشبا الاولى تليها مبايعة بقيمة 134 مليون درهم فى منطقة منخول تليها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم فى منطقة الكرامه.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 3 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وتلتها منطقة وادي الصفا 2 بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة فى المزهر الاولى بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 4 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 6 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي و أخيرا مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة.

و قد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 500 مليون درهم منها 24 رهونات أراضى بقيمة 400 مليون درهم و 40 رهونات فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الخليج التجارى بقيمة 131 مليون درهم وأخرى فى منطقة رقه البطين بقيمة 74 مليون درهم.