روسيا تعلن عن إنتاج صواريخ أسرع من الصوت بـ8 مرات

أعلن مجمع الصناعات الحربية الروسي عن تصميم وإنتاج صاروخ أسرع من الصوت بثماني مرات والذي اطلق عليه تسمية “تسيركون”.

وقال أليكسي رحمانوف رئيس الشركة الروسية المتحدة لصناعة السفن إن مجمع الصناعات الحربية الروسي انتج صاروخ “تسيركون” الذي يفوق سرعة الصوت بثماني مرات.

وأضاف أن ” قيادة الأسطول الروسي قررت تسليح سفينة “الأميرال ناخيموف” الذرية بصواريخ “تسيركون” الحديثة والتي ستكون السفينة الحربية الروسية الأولى التي ستتسلح بهذه الصواريخ.

ويتميز صاروخ “تسيركون” بعدم حاجته إلى منصات خاصة وجديدة للاطلاق حيث يمكن أطلاقه من نفس منصات صواريخ “كاليبر” و”أونيكس” المجنحة القابلة للتركيب على السفن والقاذفات مما يقلل من كلفة إنتاجه أضافه إلى فاعليته المؤثرة ودقة أصابة الهدف.

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