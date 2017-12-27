الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وفرصة لتشكل الضباب

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 27/ 12 / 2017 إلى الساعة 0800 يوم 28 / 12 / 2017

طقس صحو إلى غائم جزئي بوجه عام، ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا خاصة فوق البحر، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

حركة الرياح

شمالية غربية – شمالية شرقية / 10 – 26 / 34 كم/ ساعة، تصل الى 45 كم/ساعة فوق البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحياناً، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية والبحر، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصةً غربا، والبحر متوسط الموج يضطرب أحيانا في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.