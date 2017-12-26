وفد من دائرة التخطيط العمراني والبلديات يقوم بزيارة لمتحف اللوفر أبوظبي

نظمت دائرة التخطيط العمراني والبلديات زيارة إلى متحف اللوفر أبوظبي لمجموعة من المسؤولين في الدائرة، وذلك برئاسة سعادة مبارك عبيد الظاهري وكيل الدائرة،وتجول الوفد الزائر من الدائرة في أرجاء متحف اللوفر أبوظبي أول متحف عالمي في الوطن العربي الذي يتميز بأسلوبه المعماري المتفرد، ويشرح محطات تاريخ البشرية عبر مجموعات غنية بالتحف الأثرية والأعمال الفنية المعاصرة، وأعرب الوفد عن سعادته لزيارة المتحف الذي يعكس مكانة دولة الإمارات الثقافية الرائدة التي ترتكز على قيم التسامح والسلام والخير والعطاء.

ويذكر أن متحف اللوفر أبوظبي قد تمّ افتتاحه يوم 11نوفمبر 2017. كما أن بناؤه قد تم وفقاً لأفضل المعايير التخطيطية التي عملت فيها دائرة الثقافة و السياحة – أبوظبي لبناء هذا الصرح الثقافي بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والبلديات حتى يكون نموذجاً آخراً للبناء المستدام في الإمارة حيث قد تمكن متحف اللوفر أبوظبي بفضل هذا التعاون من الحصول على تقييم 3 لآلئ حسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ من إستدامة.

ولقد صرح سعادة مبارك عبيد الظاهري في أعقاب الزيارة التي قام بها وفد الدائرة بالقول: “يشكل متحف اللوفر أبوظبي معلماً ثقافياً مميزاً بتصميمه ومحتوياته المختلفة التي تتيح للزوار إمكانية الاطلاع على حضارات وثقافات العالم.”

وأشار سعادته إلى أن متحف اللوفر أبوظبي سيشكل علامة فاصلة في تاريخ الإمارات حيث أنه سيكون بمثابة منارة للعلم والثقافة والمعرفة، ورسالة للعالم أجمع تقول من خلالها الإمارات بأنها أرض للسلم والتعايش والتنوع المعرفي.