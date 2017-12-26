اعتقال أربعة بشبهة الإرهاب في هولندا

اعتقلت الشرطة الهولندية الاحد اربعة رجال احدهم سويدي “يشتبه في تورطهم في نشاطات ارهابية”، كما اعلنت النيابة العامة الثلاثاء.

ووصل احد هؤلاء ويبلغ من العمر 29 عاما بالطائرة من ستوكهولم في وقت سابق الاحد بينما جاء الثلاثة الاخرون، اعمارهم 21 و23 و 30 عاما، من بلدات فلاردينع ودلف وغودا في جنوب غرب هولندا.

واوضحت الشرطة التي داهمت عدة منازل في هذه البلدات الثلاث، انها ضبطت وثائق ولم تعثر على اسلحة او متفجرات.

واضافت النيابة العامة انه “لا توجد معلومات ملموسة تشير الى هجوم ارهابي مخطط له، الا ان الشرطة ومكتب النائب العام لا يريدان المخاطرة” دون مزيد من التفاصيل.

وتم وضع المشتبه فيهم قيد الاحتجاز بانتظار مثولهم امام المحكمة.

يذكر ان مواطنا هولنديا تم اعتقاله في روتردام العام الماضي، حكم عليه بالسجن اربع سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر اثر ادانته بالتخطيط لاعتداء. وقد ضبطت الشرطة انذاك بندقية هجومية وكمية كبيرة من الالعاب النارية.

نجت هولندا حتى الآن من موجة الهجمات الإرهابية التي ضربت العديد من جيرانها الأوروبيين في السنوات الأخيرة.