هاري كين ملك “الهاتريك”

يتربع لاعب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، على صدارة محرزي “الهاتريك” برصيد 8 مرات، مع فريقه في جميع المسابقات، بعد مباراة اليوم الثلاثاء، أمام ساوثامبتون على إستاد ويمبلي، بالدوري الإنجليزي.

ويأتي أوباميانغ وإيكاردي برصيد 3 مرات، ثم يتساوى كل من ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفسكي بمرتين لكل منهم.

وحطم هاري كين الرقم القياسي الذي دام 22 عاماً لأكبر عدد من الأهداف يحرزها لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال عام واحد والمسجل باسم آلان شيرر بتسجيله ثلاثة أهداف مع توتنهام هوتسبير أمام ساوثامبتون اليوم الثلاثاء، وهو ما دفعه لتجاوز ليونيل ميسي ليصبح كبير هدافي أوروبا.

وانقض كين (24 عاماً) على ركلة حرة نفذها كريستيان إريكسن في الدقيقة 22 ليلعب الكرة برأسه في الشباك ليتجاوز بذلك رقم شيرر البالغ 36 هدفاً والذي حققه في عام 1995 مع بلاكبيرن روفرز. وكان كين عادل هذا الرقم بتسجيله ثلاثة أهداف في انتصار توتنهام 3-0 على بيرنلي يوم السبت الماضي.

وضاعف كين لاعب منتخب إنجلترا، والذي نال مرتين جائزة الحذاء الذهبي التي تمنح لهداف الدوري الانجليزي، الغلة بإنهاء هجمة سريعة للفريق بتسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة 39 ثم أضاف الهدف الثالث له في الدقيقة 67 من اللقاء.

ورفع كين بذلك رصيده من الأهداف إلى 56 هدفاً في كافة البطولات خلال عام واحد متفوقا على ميسي مهاجم برشلونة ليصبح كبير الهدافين في أوروبا خلال 2017.

ويتصدر كين قائمة رائعة من الهدافين الذين سجلوا أكبر عدد من الأهداف في مباريات رسمية على مستوى الأندية والمنتخبات والتي تشمل أيضاً روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ وكريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد وإدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان.

وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدما 2-0 لكنه عزز تقدمه في الشوط الثاني لتصبح النتيجة 5-1 .