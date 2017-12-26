متاجر الفطيم إيس تكشف عن تخفيضات تصل إلى 70 % خلال مهرجان دبي للتسوق

أعلنت متاجر ’الفطيم إيس‘ في الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق تنزيلات جزئية تصل إلى 70% على العديد من المنتجات المختارة التي تشمل كافة الفئات، وتعتبر هذه الفترة المثالية لشراء منتجات ’الفطيم إيس‘ مع ما تقدمه من آلاف المنتجات وبدون ضريبة القيمة المُضافة.

تسري العروض على العلامات التجارية المرموقة مثل ’ديسون‘ و’ماكيتا‘ و’بلاك آند ديكر‘ و’كارشر‘ و’هوم وركس‘ و’أفترون‘، والعديد من العلامات الأخرى.

تفاصيل العرض:

العرض: تنزيلات من 30% إلى 70% على العديد من المنتجات المختارة التي تشمل كافة الفئات في متاجر ’الفطيم إيس‘

التاريخ: ابتداءً من 26 ديسمبر 2017 وحتى 4 فبراير 2018

المكان: في كافة متاجر ’الفطيم إيس‘ المنتشرة في الإمارات العربية المتحدة

وتوفر جميع متاجر ’الفطيم إيس‘ تشكيلة واسعة من المنتجات العصرية تشمل الأثاث الخارجي، ومنتجات العناية بالحدائق، والأدوات المنزلية، والدهانات والديكور، ومنتجات الأعمال اليدوية (اصنعها بنفسك)، ومنتجات السيارات، وكذلك منتجات العناية بالحيوانات الأليفة. ويقدم ’الفطيم إيس‘، مع ما يزيد على 33 ألف من المنتجات المميزة، علامات عالمية المستوى مثل ’كارشر‘، ’بلاك آند ديكر‘، ’ماكيتا‘، ’كلارك + كنسينغتون‘، ’ويبر‘، ’جاردينا‘ إلى جانب ’ليجرجرو‘، كما تتوفر لدى ’الفطيم إيس‘ مجموعة كبيرة من المنتجات بأسعار متميزة طوال العام. كما توفر الفطيم تشكيلة متنوعة من المنتجات الإلكترونية والكهربائية بالتعاون مع شركة ’بلج إنس‘.

للمزيد من المعلومات ’حول الفطيم إيس‘، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.aceuae.com، أو زيارة صفحة ’الفطيم إيس‘ على الفيسبوك www.facebook.com/AlFuttaim.Ace، أو إنستاجرام @alfuttaimace