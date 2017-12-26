“هيلتون سيشل” يطلق عرضاً خاصاً للاستمتاع بتجربة استثنائية للعطلات

أعلن هيلتون سيشل لابريز، المنتجع الوحيد على جزيرة سيلويت، ثالث أكبر جزيرة في سيشل، عن إضافة مجموعة من المزايا الحصرية للنزلاء في فيلات المنتجع المعزولة والفاخرة.

سيستمتع أفراد العائلة الذين يقومون بحجز إقامتهم لمدة لا تقل عن ثلاث ليالي في منتجع وسبا هيلتون سيشل لابريز بخدمات الضيافة الفاخرة التي توفرها الفيلا الخاصة، والتي يبلغ حجمها 1,200 متر مربع.

ومن بين الخدمات التي سيستمتع بها النزلاء خلال إقامتهم في الفيلات المعزولة، خدمة كبير الخدم المتوفرة طوال فترة الإقامة، بالإضافة إلى خدمة التوصيل بالهليكوبتر أو القارب الخاص عند الوصول إلى المطار، وإمكانية التنقل باستخدام الدرجات الهوائية للتجول حول الجزيرة. كما يقدم المنتجع للنزلاء خدمة تقديم الفواكه والمشروبات المنعشة إلى داخل الفيلا يومياً.

ويقدم المنتجع لأصحاب الذوق الرفيع ومحبي تناول الطعام في بيئة خاصة، وجبة فطور غنية وفاخرة ليستمتع النزلاء بتناول الإفطار من شرفة الفيلا، وذلك بالإضافة إلى إمكانية تناول وجبة الفطور يومياً في “بورتوبلو” مطعم المنتجع الراقي.

ويوفر المنتجع للمتزوجين تجربة إقامة فاخرة في الفيلا تمنحهم أوقات رومانسية خلال أمسية تناول وجبة العشاء على ضوء الشمعة، بينما تستمتع العائلات بالتنزه بالقرب من بركة السباحة إضافة إلى المزايا الأخرى.

وفي تصريح له قال أندري بورغ، المدير العام لدى منتجع وسبا هيلتون سيشل لابريز: “تتألق جزيرة سيلويت بجميع أبعادها الطبيعية، وتشكل هذه الجزيرة المعزولة وجهة مثالية للمسافرين توفر لهم متعة متكاملة في أحضان الطبيعة مع مناظر بانورامية خلابة تحيط بالجزيرة من كل أبعادها وتزدان جمالاً بالشعاب المرجانية التي تسكن في مياهها. هي المحطة التي يقصدها المتزوجين والعائلات للاستمتاع بالعطلة في بيئة خاصة، واليوم أطلقنا هذه المزايا الإضافية لنضمن حصول النزلاء على أفضل تجربة لتناول الطعام والسفر على الإطلاق في سيشل.”

ترحب فيلا سيلويت، المطلة على مياه المحيط الهندي التي بني هيكلها على أعمدة فوق المنحدر الجبلي، بالضيوف للاسترخاء والاستمتاع بوقتهم بعد يوم حافل وطويل من النشاطات في فيلا معزولة توفر لهم وصولاً مباشراً إلى الشاطئ، وتتكون الفيلا من غرفتين نوم، كل غرفة مزودة بحمام خاص وحوض للاستحمام ودش، وتضم غرفة المعيشة منصة مجهزة تجهيزاً كاملاً لتقديم الوجبات الخفيفة والمشروبات، مع شرفة خارجية واسعة ومسبح خاص وكبير ومساحة مخصصة لتناول الطعام في الهواء الطلق.

لحجز إقامتك في فيلا سيلويت والاستمتاع بالمزايا الإضافية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www3.hilton.com/en/ hotels/seychelles/hilton- seychelles-labriz-resort-and- spa-SEZLBHI/offers/100107370. htm