شاهد بالصور | أخطر حمامات السباحة حول العالم

تشهد تصاميم حمامات السباحة حول العالم تطورا غير مسبوقا، إلا أن بعض المعماريين قرروا أن يجعلوا من بعض هذه الحمامات خطيرة ويشكل العوم فيها مخاطرة شديدة.

يوضح موقع “Architectural Digist” أن الكثير من المصممين حول العالم باتوا ينشئون حمامات سباحة في أماكن لا تصدق، كأن يصبح معلق على شرفة فوق ناطحة للسحاب، مثل ذلك الحمام في فندق مارينا باي ساندس هوتيل.

يبين الموقع أن مجرد التفكير في السباحة في هذه الحمامات يشكل قرارا صعبا وشجاعا، مثل حمام فندق دبي المعلق على طرف سطح الفندق.

ورصد الموقع أكثر 6 حمامات سباحة خطورة حول العالم.

1- حمام سباحة فندق مارينا باي ساندس في سنغافورة

ويلقب بالحمام المعلق، إذ أنه يوجد على حافة سطح الفندق بمساحة 3 أفدنة، وكأنك تسبح فوق سنغافورة.

2 – حمام سباحة Hierve el Agua في المكسيك

حمام سباحة على شلالات مياه فوق جبال مرتفعة في المكسيك.

3 – حمام سباحة فندق InterContinental Dubai Festival City في دبي

حمام سباحة معلق بمساحة 82 قدم على حافة الفندق.

4 – حمام سباحة Belmond Hotel Caruso في إيطاليا

حمام سباحة معلق فوق فندق على شاطئ أمالفي في إيطاليا.

5 – حمام سباحة في فندق أنديجو في هونج كونج

6 – حدائق بالي المعلقة في بالي بأندونيسيا

حمامان سباحة معلقان فوق شلالات مياه في بالي