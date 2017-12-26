دراسة: كلما ارتفع الدخل تتجه المرأة نحو النحافة

أظهرت دراسة استقصائية أنه كلما زادت رواتب الأشخاص في أمريكا كلما تراجع محيط خصر المرأة مقارنة بالرجل.

واستنادًا للبيانات التي سجلت في عام 2016، “كان انتشار البدانة أقل في الفئة الأعلى دخلا بين النساء، ولكن هذا لم يحدث بين الرجال، وفقًا” لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض “الأمريكي.

وفي هذه الدراسة، بحث العلماء عبر إحصائية مركز الوقاية ومكافحة الأمراض”سينثيا أوغدن”، البيانات الصحية الاتحادية الأمريكية من 2011 وحتى 2014.

ووجد المحققون أن ما يقرب من 31% من الأشخاص المنتمين للشريحة العليا من الدخل – 83.000 دولار فأكثر لأسرة مكونة من أربعة أفراد في عام 2014، يعانون من السمنة المفرطة.

وكشف الباحثون عن انخفاض مستويات البدانة بين النساء بشكل حاد مع ارتفاع مستويات دخولهن – من حوالي 45% من النساء في مستوى خط الفقر، إلى حوالى 43% للنساء في الشريحة المتوسطة، ثم إلى أقل من 30% من النساء فى مستويات الدخل الأعلى.

ولاحظ الفريق البحثي فى “مركز الوقاية و مكافحة الأمراض”الأمريكي، أن الاتجاه يبدو محددًا بالنسبة للنساء من البيض، وبالنسبة للنساء من السود، فقط ظلت مستويات السمنة هى نفسها تقريبا، بين النساء اللاتي أنخفض مستوى دخولهن، مقارنة بالسيدات اللاتي ارتفع متوسط دخولهن.

وأظهرت الدراسة أنه لم يكن هناك اتجاه مماثل بين الرجال.. ففي الواقع، كانت معدلات البدانة الأعلى بين الرجال الأمريكيين في الفئة متوسطة الدخل ، بنسبة بلغت 38.5%.. ويقارن ذلك بالرجال الذين كانوا سواء في مستوى خط الفقر ليصل معدل البدانة بينهم نحو 31.5% ، ونحو 32.6% بين الرجال في شريحة الدخل الأعلى.

وأوضح الباحثون أن انتشار البدانة كان الأعلى بالنسبة للرجال من السود في الفئة ذات الدخل المرتفع بنسبة 42.7%، مقارنة بالرجال في الفئة ذات الدخل الأقل التي بلغت معدلات البدانة بينهم نسبة 33.8%.