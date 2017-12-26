الإعلان عن هاتف Oppo A83 بشاشة 5.7 بوصة وكاميرا 13 ميجا بكسل

بعد وقت قصير من الإعلان عن هاتفي A75 و A75s، كشفت Oppo عن هاتف ذكي آخر، وهو Oppo A83، والذي يدعم معالج ثماني النواة بتردد 2.5 جيجاهرتز، ويأتي بشاشة 5.7 بوصة بدقة 720×1440 بكسل ونسبة عرض إلى ارتفاع 18:9.

ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت، ويدعم الهاتف بكاميرا خلفية 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية 8 ميجابكسل، وتبلغ أبعاد الهاتف 150.5 × 73.1 × 7.7 مم، ويزن 143 جرام، وسيعمل الهاتف بنظام أندرويد 7.1 ومزود ببطارية 3,090 مللي أمبير.

كما يتميز الهاتف بتقنية التعرف على الوجه التي تدعي الشركة أنها يمكنها فتح الجهاز خلال 0.18 ثانية، وخيارات الألوان المتاحة للهاتف تشمل الذهبي الفاتح والأسود.

وسيكلف الهاتف 215 دولار، وسوف يبدأ بيعه فى الصين يوم 29 ديسمبر.