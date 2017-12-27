سوارة Vivofit الجديدة بشاشة مضيئة دائماً وعمر بطارية يدوم عام كامل

من الصعب أن تبرز في عالم أساور تعقب اللياقة البدنية عندما يمكنك بسهولة تغطية الأساسيات بسعر منخفض جدًا، ورغم ذلك تحاول Garmin رفع مستواها للأفضل،حيث أطلقت للتو أساور Vivofit 4، التي تجمع بين شاشة مضيئة دائمًا وعمر بطارية يصل إلى عام كامل، حيث يمكنك الآن التحقق من أهداف نشاطك أو الوقت دون الحاجة إلى إيقاظ الشاشة، أو استهلاك البطارية، وتشمل الأساور الجديدة الدعائم الأساسية من Garmin مثل Move IQ للكشف التلقائي عن النشاط واتصال عبر الإنترنت Connect لتحصل على الدوافع.

وتعتبر أكبر ميزة للكثيرين قد تكون سعر الأساور الجديدة، والتي تتوفر على موقع أمازون اليوم، حيث قامت الشركةبخفض السعر مرة أخرى إلى 80 دولار بدلًا من 100 دولار.

وتتوفر سوارات إضافية للتبديل مقابل 20 إلى 30 دولار.