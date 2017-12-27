اليوم.. كرنفال ونترلاند

بواسطة / بتاريخ 2017-12-27 في 8:38 ص /
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يعود كرنفال ونترلاند الذي يقدّم أنشطة مسلّية تلائم جميع الأعمار من 27 إلى 31 ديسمبر في قاعة دو, جزيرة ياس.

انضموا إلينا واستمتعوا بأجواء الكرنفال المميزة والتي تشمل ألعاب الكرنفال التقليدية المسلية، بالاضافة الى حديقة الثلج التي تضم مزلجة جليدية، واللعب بكرات الثلج ورجال الثلج وسوق الشتاء الذي سيقدّم للزوار أعمال حرفية ومنتجات خاصة بفصل الشتاء وغيرها من الفعاليات الأخرى التي ستلائم جميع الأعمار والأذواق.

وأخيراً، ستستضيف هذه الفعالية بعض أشهر شاحنات الطعام إضافة إلى منطقة مشروبات خاصة بالكبار. الدخول مجاني لهذه الفعالية.

رسم الدخول

مجاني

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