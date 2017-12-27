«صحة أبوظبي» تسحب تسع تشغيلات لحليب الأطفال

قررت دائرة الصحة في أبوظبي سحب 9 تشغيلات من حليب الأطفال Lactails baby formula، والمصنع من قبل الشركة الفرنسية international Lactails، بناء على القرار الصادر من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اعتمادا على توصيات الهيئات الصحية الفرنسية بسحب التشغيلات، كإجراء احترازي، لاحتمالية تلوثها ببكتيريا السالمونيلا والتي تتسبب في حدوث الحمى والإسهال.

جاء ذلك في تعميم صادر إلى جميع المنشآت الصحية، وجميع ممارسي الرعاية الصحية، وتحمل التشغيلات المتأثرة البيانات التالية: CELIA AD BI 350GX12 GCC برقم تشغيلة

( 17C0012750)، CELIA AR BI 400GX12 GCC برقم تشغيلة (C001282017)، DIGEST B1 400G GCC CELIA برقم تشغيلة (17C0012807)، CELIA EXP 2 BI 400GX12 GCC برقم تشغيلة (17C0012689)، CELIA EXP 2 900GX6 GCCبرقم تشغيلة (17C0012692)، HA 400GX12 CELIAبرقم تشغيلة(17C0012819)، CELIA LF BI 400GX12 برقم تشغيلة( 17C0012904)، CELIA PRE BI 400GX12 برقم تشغيلة (17C0013092)، AL/NUT BI 400G GC CELIA برقم تشغيلة 17C0013287.

ولفتت الدائرة إلى أن المنتج المذكور غير مسجل من قبل وزارة الصحة، لكن المجموعة الكاملة من منتجات Lactails baby formulaS، قيد التسجيل حالياً لدى الوزارة.

وطالبت كل منشآت الرعاية الصحية بإعادة التشغيلات المذكورة فورا إلى المورد إن وجدت، كما طالبت الجمهور بعدم استخدام التشغيلات من المنتج المذكور والتخلص منها إن وجدت، ودعت ممارسي الرعاية الصحية الإبلاغ عن حدوث أي آثار جانبية ناجمة عن استخدام المنتج المشار إليه، إلى برنامج اليقظة الدوائية في دائرة صحة أبوظبي.