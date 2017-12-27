بالصور.. أجمل القرى التاريخية التي لا تزال تحتفظ بجمال خلاب

رغم التطور التاريخي، استطاعت قرى قديمة أن تحافظ على جمالها الخلاب وتواكب التطور الذي يعيشه العالم، لكنها تحتفظ لنفسها بهدوء لا يمكن العثور عليه في الكثير من الأماكن.

يذكر موقع” أرشيتكتورال ديجيست” الأمريكي المهتم بالهندسة المعمارية أن الكثير من القرى التاريخية استطاعت الحفاظ على جمالها، وأصبحت بمثابة بديلا عن المدن الكبرى ذات الأصوات الصاخبة والحياة المرهقة.

تكشف الخريطة السكانية حول العالم أن أن المدن الكبرى باتت تشمل 54% من السكان حول العالم أي ما يعادل 4 مليار نسمة.

إلا أن هؤلاء الذين يشتكون من الضوضاء ويفضلون الحياة الهادئة، فيمكنهم الانتقال للعيش في القرى ذات الجمال الآخاذ المنتشرة حول العالم.

ورصد الموقع 11 قرية تاريخية حول العالم لا تزال تحتفظ بجمال رائع والتي يمكنك الانتقال للعيش فيها.

تقع في وسط اليابان بالقرب من جبال مونت هاكو، وبنيت في القرن التاسع عشر، ويبلغ سكانها 2000 شخص.

تقع على بعد ساعة تقريبا بالسيارة من البحر المتوسط، وهذه القرية على الطراز الأندلسي تضم مباني صغيرة ملونة جميعها بالأزرق وتضم حاليا أقل من 300 شخص.

هذه القرية الخلابة تقع على منحدر جبال ريفييرا في فرنسا. بنيت تقريبا في العام 2000 قبل الميلاد وأصبحت بمثابة مقصد سياحي هام نظرا لوقوعها على شاطئ البحر، ويبلغ تعداد سكانها 3000 شخص.

وهي جزيرة بجنوب بحر إيجة، بنيت في القرن الثالث عشر ومنذ حينها لم يتعدى سكانها 1500 نسمة.

تقع في منطقة سالزكمرجوت في النمسا، على بعد 40 ميل من الحدود الألمانية، وتضم لقرية مباني رائعة بنيت على طراز جبال الآلب في القرن السادس عشر، كما أنها تقع على بحيرة رائعة.

تقع على الطرف الشمالي من النرويج ويعمل غالبية سكانها في الصيد. تأسست عام 1743 على شكل مباني عنقودية على بعد 60 ميل من الدائرة القطبية. ويبلغ عدد سكانها 300 شخص، وتصبح القرية خلابة على وجه الخصوص في فصل الشتاء نظرا للأضواء الشمالية.

تقع في وسط العاصمة الأستونية ويشار إليها باسم “المدينة القديمة”، تم بنائها في القرن الثالث عشر.

تأسست في القرن الرابع عشر، انشئت هذه القرية تماما من المعمار الخشبي. ومنذ انشائها، يتم تلوين المنازل بألوان براقة أضافت جمالا إضافيا للقرية. وفي عام 1997، صنفت القرية ضمن قائمة التراث لمنظمة اليونسكو الدولية.

قرية أخرى أضيفت إلى قائمة التراث لليونسكو، وتقع في جنوب إيطاليا وبنيت في القرن السادس عشر. وبنيت القرية على طراز معماري يسمى ترولي وهو نظام فريد حيث أن أسطح المنازل صنعت على شكل مخروط.

تعتبر من أقدم الأماكن في سلوفاكيا، هذه القرية وضعت أيضا ضمن قائمة التراث لليونسكو. تتخذ هذه القرية نظام معماري يعود إلى القرون الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، مما يسمح للباحثين بمعرفة الشكل الحضاري لأوروبا كلها.

تقع في وسط جنوب انجلترا على بعد 40 ميل من قناة بريستول. بنيت هذه القرية في القرن السابع عشر على شكل أكواخ حجرية. وتقديرا لقيمة هذه القرية، وضعت بريطانيا صورتها على غلاف جواز السفر.