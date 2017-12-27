كريستال بالاس يعرض زاها على تشيلسي ومانشستر سيتي

بدأت الأندية الإنجليزية فعلياً العمل على تدعيم صفوفها خلال الميركاتو الشتوي، حيث أن كريستال بالاس فتح الباب أمام رحيل النجم الإيفواري ويلفريد زاها في ظل اهتمام تشيلسي ومانشستر سيتي بضمه، حسبما أشار اليه موقع سبورت 360.

وتحدث مدرب كريستال بالاس روي هودسون عن وضع ويلفريد زاها مع النادي حيث قال “إذا استمر ويلفريد بهذا الأداء سيأتي حتماً نادٍ ويضع مالاً كثيراً على الطاولة من أجل التعاقد معه، أنا كمدرب لا أرغب في خسارة لاعب بقيمة زاها لكن القرار يبقى في يد النادي ورغبة اللاعب ستكون حاسمة”.

وحسب صحيفة “ديلي ميرور” فإن تشيلسي ومانشستر سيتي يراقبان وضع ويلفريد زاها مع كريستال بالاس، حيث أن الناديان يستعدان لتقديم عروض رسمية من أجل التعاقد مع الدولي الإيفواري.

ويرتبط ويلفريد زاها (25 سنة) مع كريستال بالاس بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2022، هو الذي انتقل إلى النادي اللندني في فبراير 2015 قادماً من مانشستر يونايتد مقابل 3.5 مليون جنيه استرليني.