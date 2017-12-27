“بريد الإمارات” يدعو إلى تجديد اشتراكات الصندوق البريدي قبل 31 يناير 2018

أجرت مجموعة بريد الإمارات مؤخرًا إعادة هيكلة لعروض منتجاتها لتحسين الخدمات وتجارب المتعاملين، حيث يمكن الاستفادة من هذه الخدمات خلال تجديد اشتراكات الصندوق البريدي، الذي تدعو المجموعة جميع المتعاملين الى تجديدها قبل 31 يناير 2018.

وقال عبيد محمد القطامي، المدير التنفيذي التجاري بالوكالة في مجموعة بريد الإمارات “تتطلع مجموعة بريد الإمارات دائما الى تعزيز خدماتها لنضمن أن عروضنا تقدم الراحة والكفاءة اللازمين لتلبية متطلبات المتعاملين واحتياجاتهم.” وأضاف “نحن نستثمر في حلولنا اللوجستية والبريدية الواردة والصادرة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة من أجل دعم الأفراد وإنجاز أعمال الشركات.”

وأوضح بأن المجموعة تقدم للشركات إمكانية تخصيص خدمات طلب الصندوق البريدي للاستفادة القصوى من الخدمات البريدية، والاشتراك في خدمة إيزي ميل لاستلام وإرسال الرسائل البريدية مباشرة للصندوق البريدي المسجل أو المكتب البريدي بسهولة ويسر، وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين ثلاثة اختيارات: الذهبي – لاستلام وتسليم المواد البريدية ست مرات أسبوعيًا، والفضي – استلام وتسليم المواد البريدية ثلاث أسبوعيًا والبرونزي – استلام وتسليم المواد البريدية مرة واحدة أسبوعيًا.

ونقدم للأفراد إمكانية تخصيص طريقة استلام المواد البريدية؛ فتتيح خدمة منزلي للمتعاملين قاطني الفلل خيار استلام وتسليم المواد البريدية مرة أو مرتين أسبوعيًا حسب حزمة الاشتراك في الصندوق البريدي المثبت على بوابة الفيلا، كما نقدم خدمة بريدي التي توفر خيارات استلام وتسليم المواد البريدية إلى المكتب البريدي التابع لمجموعة بريد الإمارات أو أقرب مجمع صناديق بريدية من عنوان المنزل أو مكتب العمل، كما يمكن استلام وتسليم المواد البريدية للصندوق البريدي في المبنى السكني المشترك حيث توجد مجموعة الصناديق البريدية عند مكتب الاستقبال.

كما عززت مجموعة بريد الإمارات خدمات التوصيل السريع المحلي والدولي، وتقدم هذه الخدمات خيارات التوصيل السريع والمتميز بأسعار تنافسية.

يستطيع المتعامل تخصيص خيارات استلام وتسليم البريد المناسبة له عند تجديد اشتراكات الصندوق البريدي، وفي هذا الشأن أفاد القطامي “نحن نناشد جميع المتعاملين لتجديد اشتراكات الصندوق البريدي قبل 31 يناير 2018 لتجنب غرامات ورسوم تأخير التجديد، ولذلك نقدم وسائل مختلفة لتجديد الاشتراكات؛ فيستطيع المتعامل التوجه شخصيًا لأي مكتب بريدي تابع لمجموعة بريد الإمارات لتقديم طلب الاشتراك/التجديد أو تقديم الطلب إلكترونياً بزيارة موقعنا الإلكتروني (www.epg.gov.ae) أو تطبيقات الهاتف المتحرك المتوفر في معظم المتاجر الإلكترونية.”