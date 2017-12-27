اكتشف أنه أخوه بعد 60 عاما من الصداقة!

لم تأت قصص الأفلام الهندية من العبث، فقسم منها يستند إلى واقع يتكرر منذ الأزل، والعثور في نهاية المطاف على أم أو أب أو إخوة كانوا يعيشون جنبا إلى جنب كغرباء أو أصدقاء ليس خيالا.

فقد نشرت صحيفة “KHON2‎” أن صديقين من هاواي تعرفا على بعضهما قبل 60 عاما، واكتشفا في النهاية أنهما أخوان.

إذ تصادق آلان روبنسون ووالتر ماكفارلين منذ أن كانا في الصف السادس الابتدائي في المدرسة. والآن بعد أن بلغ منهما الشيب مبلغه، لم يتبق لهذين الرجلين أي من الأقارب على قيد الحياة.

ونشأ روبنسون في عائلة تبنته منذ الصغر ولم يعرف في يوم من الأيام أي شيء عن عائلته الحقيقية. كل الذي يتذكره أنه كان له أخ أصغر، توفي عندما كان في سن الـ 19 عاما. أما ماكفارلين فقد ربته أمه لوحدها ولم يكن يعرف أي شيء عن والده.

وبعد هذا العمر الطويل، حاول روبنسون العثور على أقارب “بيولوجيين” له في شبكات التواصل الاجتماعي لكنه لم ينجح في ذلك. عندها لجا إلى خدمات مركز “Ancestry.com” للبحث عن الأقارب عبر اختبار الحمض النووي.

وقد وجد في مركز “Ancestry.com” بيانات لحمض نووي مشابه في كروموسوم “Х” لدى شخص آخر، تبين فيما بعد أنه ماكفارلين الذي كان قد لجأ بدوره من قبل إلى هذا المركز الذي بين أنهما أخوان من أم واحدة لكن لأبوين مختلفين.

يذكر أن وسائل الإعلام قد نشرت سابقا خبر اكتشاف قرابة بعيدة بين الأمير البريطاني هاري وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.