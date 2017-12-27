“مرور العين” يحذر مستخدمي الطريق من تقلبات الطقس

حثت إدارة مرور منطقة العين بشرطة أبوظبي، السائقين على توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة مركباتهم خلال تشكل الضباب، والالتزام بتعليمات السلامة والقيادة الآمنة لتفادي وقوع الحوادث.

ودعا العقيد أحمد محمد الزيودي، مدير الإدارة إلى التقيد بقواعد السير والمرور والقيادة بحذر لتجنب الحوادث التي قد تنجم نتيجة عدم الانتباه ،أو عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، التي يجب إيقافها عند إنعدام الرؤية الأفقية في مكان آمن .

ولفت إلى أهمية معرفة حالة الطقس وذلك لتفادي الضباب، ناصحاً السائقين بتخفيف سرعة مركباتهم والالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات الداخلية والخارجية والتأني على المنعطفات وفي الانفاق، والقيادة بحذربسبب ضعف عامل الاحتكاك بين الطريق وإطار المركبة الذي قد يعرضها للانزلاق وتحتاج إلى مسافة أكبر للوقوف.