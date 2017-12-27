17 قاضيا جديدا في المحاكم الإبتدائية يؤدون اليمين القانونية

أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وبحضور ولي عهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي أدى في قصر سموه في زعبيل سبعة عشر قاضيا جديدا في المحاكم الإبتدائية بمحاكم دبي اليمين القانونية إذ أقسم القضاة ومن بينهم خمسة قضاة مواطنين على أن يحكموا بين الناس بالعدل ويؤدوا عملهم بصدق وأمانة وأن يحترموا التشريعات السارية في دبي ودولة الإمارات.

وقد صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم القضاة وتنمى لهم النجاح والتوفيق في أداء مهامهم ودعاهم إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة والحكمة والتريث قبل إصدار أحكامهم والفصل بين المتقاضين.

ووجههم سموه بضرورة التزام النزاهة والحياد وأن يضعوا نصب أعينهم مخافة الله عز وجل وسلطة القانون الذي لا تعلو عليه سلطة.

وشدد صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على تساوي جميع الناس بغض النظر عن لونهم أو جنسيتهم أو ديانتهم أمام القضاء والقانون لأن العدالة والمساواة والتسامح هي من القيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها شعبنا ومجتمع الإمارات عموما.

حضر مراسم أداء اليمين سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام في دبي وسعادة اللواء طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة عبدالقادر موسى نائب مدير محاكم دبي وسعادة خليفة بن ديماس أمين عام المجلس القضائي في دبي وسعادة عيسى شريف رئيس محكمة الإستئناف في محاكم دبي.