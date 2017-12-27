وزارة الطاقة تُعلن عن أسعار الوقود لشهر يناير/2018

بنزين 98

قبل: 2.15 درهم

بعد: 2.24 درهم

بنزين 95

قبل: 2.04 درهم

بعد: 2.33 درهم

بنزين بلس 91

قبل: 1.97 درهم

بعد: 2.05 درهم

ديزل

قبل: 2.20 درهم

بعد: 2.33 درهم

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