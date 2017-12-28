الطقس اليوم صحو إلى غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة وارتفاع للرطوبة ليلاً

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 28/ 12 / 2017 إلى الساعة 0800 يوم 29 / 12 / 2017

طقس صحو إلى غائم جزئي بوجه عام، ومغبر أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة جنوبا وغربا .

حركة الرياح

شمالية – شمالية شرقية / 10 – 26 كم/ 32 ساعة بوجة عام , تصل 38 كم/ساعة احيانا على البحر شمال الخليج العربي خلال الصباح .

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

طقس صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحياناً ، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام ، تنشط أحيانا ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصةً جنوبا و غربا، والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي و بحر عمان