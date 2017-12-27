صافرة عراقية تدير مباراة الكويت والإمارات

بواسطة / بتاريخ 2017-12-27 في 6:57 م /
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لبطولة كأس الخليج (خليجي 23) لكرة القدم، والمقامة حالياً بالكويت، بقيادة لي كيم شونغ، تعيين طاقم حكام سريلانكي بقيادة كريشنا بيريرا لإدارة مباراة السعودية مع عمان غداً الخميس، في ختام مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وانتظرت لجنة الحكام وصول الطاقم السريلانكي اليوم لتعيينه رسمياً في إدارة هذه المباراة الحاسمة بالنسبة للمنتخبين.

ويدير المباراة الثانية بنفس المجموعة والتي تجمع بين الكويت والإمارات الحكم الدولي العراقي علي صباح ويعاونه مواطنه واثق مدلل واليمني علي الحسن .

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