قال لاعب وسط فريق برشلونة، البرازيلي باولينيو، إنه يطمح للتويج بالثلاثية- الدوري والكأس المحليتين والتشامبيونز ليغ- مع فريقه خلال العام المقبل.

وفي تصريحات نشرتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” اليوم الأربعاء، أبرز باولينيو أن 2017 سيظل في ذاكرته كأحد أفضل الأعوام على الصعيدين الاحترافي والشخصي.

وأكد اللاعب (29 عاماً): “العام أوشك على الانتهاء ولا يمكنني سوى أن أكون ممتناً لتعاقد برشلونة معي، وولادة طفلي خوسيه بدرو يوم 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في موعد مبكر عن ولادته، وعدم إصابتي رغم مشاركاتي في اللعب لفترة طويلة”.

وأكد أنه يتمنى التتويج بالثلاثية مع البرسا في 2018 رغم صعوبة البطولات الـ3، ولكنه لا يطمح في الوقت نفسه بالفوز بأقل من بطولتين في العام الجديد.

ويرى باولينيو أن الفريق الكاتالوني قطع خطوة كبيرة بلفوز على ريال مدريد على معقله “سانتياغو برنابيو” في كلاسيكو الليغا، ليتسع الفارق بين الغريمين إلى 14 نقطة.

وأضاف: “الفارق مع ريال مدريد بالغ الأهمية، لكن علينا المواصلة هكذا من أجل المنافسة على البطولات كافة في مارس (آذار) أو أبريل (نيسان) المقبلين.