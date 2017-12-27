مركز ورزيدنس البستان يكشف عن عروض حصرية خلال احتفالات رأس السنة

يدعو “مركز ورزيدنس البستان” للشقق الفندقية، الوجهة المفضّلة للسياح ورجال الأعمال في قلب مدينة دبي، الجميع لاستقبال العام الجديد ويقدم لهم وليمة غداء مميزة في اليوم الأول، إضافة إلى عروض مشوقة لمحبي اللياقة البدنية والسباحة.

في اليوم الأول من السنة الجديدة، يدعو مطعم النافورة الأنيق والفخم الضيوف للإسترخاء مع أحبائهم وتناول لتناول أشهى مأكولات البوفيه الشهية والمعروفة لدى الجميع بنكهاتها اللذيذة وأطباقها العالمية والآسيوية والهندية والعربية والشرق أوسطية. بإمكان الضيوف اختيار ما يطيب لهم، وذلك بسعر 95 درهماً فقط للشخص الواحد، و57 درهماً للأطفال.

وقال موسى الحايك، الرئيس التنفيذي للعمليات بمركز ورزيدنس البستان: “نحن ندعو الجميع مشاركتنا الترحيب بالسنة الجديدة والإحتفال بيومها الأول، حيث قمنا بإعداد وليمة خاصة بتلك المناسبة، تجمع بين الأطباق الأصيلة المعاصرة والتقليدية لتناسب جميع الأذواق. ونتمنى أن تكون السنة الجديدة سعيدة ومثمرة للجميع.”

وكجزء من احتفالات مركز ورزيدنس البستان، يسرّ إدارة المركز الإعلان عن تقديم خصم 30% على عضوية النادي الصحي الواسع والمجهز بأحدث التجهيزات، وخصم 20% على جلسات التدريب الخاصة للأفراد، وخصم 10% على دورات تعليم السباحة، وتدعو الجميع للإشتراك بالنادي الصحي والحجز قبل 31 ديسمبر للإستفادة من تلك العروض.

للمزيد من المعلومات يرجى الإتصال بقسم المأكولات والمشروبات في مركز ورزيدنس البستان على الرقم +971 4 2630000