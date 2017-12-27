1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم وأهم مبايعة بـ 455 مليون درهم في “الثنية الرابعة”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 1.7 مليار درهم وكانت أبرزها رهونات بقيمة 1.1 مليار درهم من خلال 96 مبايعة.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 260 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم، منها 52 مبايعة للأراضى بقيمة 355 مليون درهم و 208 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 245 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم فى منطقة الثنيه الرابعة تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم فى منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم فى منطقة ند حصة.

و قد تصدرت منطقة ورسان الاولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 68 مليون درهم وثالثة فى وادي الصفا 3 بتسجيلها 5 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 10 مليون درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة المركاض و أخيرا مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة المركاض.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم وتلتها منطقة الثنيه الخامسة بتسجيلها25 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وثالثة فى المركاض بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.1 مليار درهم منها 43 رهونات أراضى بقيمة 1 مليار درهم و 53 رهونات فلل وشقق بقيمة 100 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 433 مليون درهم وأخرى فى منطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني بقيمة 133 مليون درهم.